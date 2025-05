UMB

Umbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities.

JménoUMB

PoziceNo.2116

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.06%

Objem v oběhu292,962,636

Max. objem0

Celkový objem332,401,437

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2.57843973,2021-02-10

Nejnižší cena0.0018920678365001,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

PředstaveníUmbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.