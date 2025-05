UDS

Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.

JménoUDS

PoziceNo.577

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)4.81%

Objem v oběhu45,798,006

Max. objem250,000,000

Celkový objem250,000,000

Poměr v oběhu0.1831%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2.8634474661286236,2024-08-09

Nejnižší cena0.040078546924565576,2024-10-30

Veřejný blockchainETH

PředstaveníUndeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.