UCO

Archethic is the very first biometric blockchain, developed over 8 years in collaboration with the CNRS Consensus Laboratory and protected by 11 biometric and blockchain patents. Its ARCH consensus offers unmatched scalability, using 99.9% less energy than major blockchains. Archethic is also revolutionizing the cold wallet industry by introducing the first hardware wallet that eliminates seed phrases, using biometric data as the private key. With a vision of creating a world without passwords, Archethic is set to transform security and decentralization, reshaping the future of online interactions.

JménoUCO

PoziceNo.5718

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem965,986,828.8

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.7328023682588806,2021-11-16

Nejnižší cena0.000099938161436099,2025-05-10

Veřejný blockchainMATIC

PředstaveníArchethic is the very first biometric blockchain, developed over 8 years in collaboration with the CNRS Consensus Laboratory and protected by 11 biometric and blockchain patents. Its ARCH consensus offers unmatched scalability, using 99.9% less energy than major blockchains. Archethic is also revolutionizing the cold wallet industry by introducing the first hardware wallet that eliminates seed phrases, using biometric data as the private key. With a vision of creating a world without passwords, Archethic is set to transform security and decentralization, reshaping the future of online interactions.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.