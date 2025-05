TWT

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

JménoTWT

PoziceNo.154

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.04%

Objem v oběhu416,649,900

Max. objem0

Celkový objem999,668,148

Poměr v oběhu%

Datum vydání2020-04-01 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2.7177649227203773,2022-12-11

Nejnižší cena0.00647761834255,2020-07-31

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníTrust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.