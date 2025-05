TTT

TTT is a transferable representation of attributed functions specified in the protocol/code of TabTrader DeFi aggregator, and which is designed to be used solely as an interoperable utility token on the platform.

JménoTTT

PoziceNo.7077

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem999,995,416.393539

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.3022953146217468,2021-12-09

Nejnižší cena0.000731337176352848,2025-04-07

Veřejný blockchainSOL

Sektor

Sociální sítě

