TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

JménoTRU

PoziceNo.531

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.62%

Objem v oběhu1,294,461,864.3459923

Max. objem1,450,000,000

Celkový objem1,309,311,872.2046723

Poměr v oběhu0.8927%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.03732783,2021-08-12

Nejnižší cena0.025795502967566726,2025-04-09

Veřejný blockchainETH

