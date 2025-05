TRIAS

TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines. TRIAS token is the native token of the Trias ecosystem.

JménoTRIAS

PoziceNo.1294

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)5,68%

Objem v oběhu5.000.000

Max. objem9.999.999,9

Celkový objem5.000.000

Poměr v oběhu0.5%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum31.97092298,2021-05-09

Nejnižší cena0,2021-04-06

Veřejný blockchainBSC

