TPY

Thrupenny is revolutionizing DeFi with advanced infrastructure for investing, lending, and borrowing. Its stable and reliable platform is designed to be user-friendly even for the average user and offers high yield staking opportunities, providing individuals and communities with unprecedented access and control over their financial resources.

JménoTPY

PoziceNo.2569

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu87,595,731

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem981,831,108

Poměr v oběhu0.0875%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum3.1486609809042077,2024-01-11

Nejnižší cena0.001400110917658499,2025-03-06

Veřejný blockchainARB

PředstaveníThrupenny is revolutionizing DeFi with advanced infrastructure for investing, lending, and borrowing. Its stable and reliable platform is designed to be user-friendly even for the average user and offers high yield staking opportunities, providing individuals and communities with unprecedented access and control over their financial resources.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.