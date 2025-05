TOSHI

Toshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.

JménoTOSHI

PoziceNo.173

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,00%

Objem v oběhu408 069 300 000

Max. objem420 690 000 000

Celkový objem420 690 000 000

Poměr v oběhu0.97%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.002272608699207585,2025-01-26

Nejnižší cena0.000000007906195303,2023-10-09

Veřejný blockchainBASE

PředstaveníToshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.