TOMA

Tomarket is the first Telegram on-chain exchange on Aptos. Users can play games, earn tokens, and trade all in one place. Tomakret has previously received investments from Bitget Wallet and Foresight X, and is committed to attracting more Web2 users to understand and enter the Web3 world. Currently, Tomarket has already acquired over 50 million users.

JménoTOMA

PoziceNo.4071

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem1,000,000,000,000

Celkový objem999,995,599,138.9

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.5247095853069614,2024-12-20

Nejnižší cena0.000000758817454782,2025-05-20

Veřejný blockchainAPTOS

Sektor

Sociální sítě

