THREE

Three Protocol is a foundational ecosystem that decentralises marketplaces to promote and enable inclusivity in eCommerce and RWA transactions. It is built for the unbanked, debanked, crypto spenders and those concerned about privacy.

JménoTHREE

PoziceNo.2105

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu85,000,000

Max. objem0

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.4600296988152648,2024-05-05

Nejnižší cena0.005066195642581804,2025-04-15

Veřejný blockchainETH

PředstaveníThree Protocol is a foundational ecosystem that decentralises marketplaces to promote and enable inclusivity in eCommerce and RWA transactions. It is built for the unbanked, debanked, crypto spenders and those concerned about privacy.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.