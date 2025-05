THG

Thetan Arena is an e-sport game based on Blockchain technology. You can gather your friends, form a team, battle with others and earn token rewards with just your skills. Thetan Arena's gameplay is designed to revolve around the combination of your personal skills and teamwork.

JménoTHG

PoziceNo.2471

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.09%

Objem v oběhu113,584,953.66

Max. objem420,000,000

Celkový objem420,000,000

Poměr v oběhu0.2704%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum21.18915738963124,2021-11-25

Nejnižší cena0.001990301496437593,2025-05-05

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníThetan Arena is an e-sport game based on Blockchain technology. You can gather your friends, form a team, battle with others and earn token rewards with just your skills. Thetan Arena's gameplay is designed to revolve around the combination of your personal skills and teamwork.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.