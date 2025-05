TGRASS

Top Grass Club is an innovative project that redefines the approach to the cannabis industry by integrating it with blockchain-based technological solutions.

JménoTGRASS

PoziceNo.5011

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem800,000,000

Celkový objem800,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.06505496236505615,2025-01-09

Nejnižší cena0.000264347131789679,2025-05-15

Veřejný blockchainETH

PředstaveníTop Grass Club is an innovative project that redefines the approach to the cannabis industry by integrating it with blockchain-based technological solutions.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.