Tenet is a DeFi focused EVM Layer-1 project bringing liquidity and yield opportunities to LSDs(liquid staking derivatives). Tenet allows LSDs to re-stake to its network and be used in Tenet's DeFi Ecosystem by utilizing a new consensus mechanism called Diversified PoS. This allows LSDs like stEth to participate in validation, making it the most secure blockchain ever created.

JménoTENET

PoziceNo.3769

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem1,200,000,000

Celkový objem1,200,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.27671400174155314,2023-05-29

Nejnižší cena0.000514215043454351,2025-04-06

Veřejný blockchainTENET

Sektor

Sociální sítě

