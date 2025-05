SYNTH

SYNTHR's advanced cross-chain infrastructure powers a secure zero-slippage execution environment, allowing cross-chain transactions to function at their theoretical limits. It consists of a combination of pull and push oracles, a zero-slippage omnichain liquidity layer, and multiple independent consensus layers, giving you access to an innovative cross-chain liquidity solution.

JménoSYNTH

PoziceNo.2710

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.18%

Objem v oběhu155,588,284

Max. objem0

Celkový objem565,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.11036401628638758,2025-01-14

Nejnižší cena0.000501421576993146,2025-05-26

Veřejný blockchainARB

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.