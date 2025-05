SWASH

Swash is an ecosystem of tools and services that enable people, businesses, and developers to unlock the latent value of data by pooling, securely sharing, and monetising its value.

JménoSWASH

PoziceNo.1461

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.02%

Objem v oběhu995,582,309.239138

Max. objem995,675,233.83695

Celkový objem995,582,309.239138

Poměr v oběhu0.9999%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.9707470141805021,2021-10-31

Nejnižší cena0.003045535495842224,2025-05-25

Veřejný blockchainETH

Sociální sítě

