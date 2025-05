SUIAGENT

aiSUI is a groundbreaking AI dApp suite developed on the Sui blockchain, designed to enable anyone to build, launch, and monetize intelligent agents. By combining advanced AI tooling with blockchain infrastructure, aiSUI lowers the barrier for developers and businesses to enter the AI economy. Users can create custom AI agents using a powerful no-code or low-code platform, tokenize them instantly, and deploy them to perform useful on-chain or off-chain tasks. Powered by the $SUIAGENT token, aiSUI empowers businesses, developers, and communities with seamless AI monetization and integration.

JménoSUIAGENT

PoziceNo.3650

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem1,300,000,000

Celkový objem1,300,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.00313010043849149,2025-05-14

Nejnižší cena0.000291777690145497,2025-05-23

Veřejný blockchainSUI

PředstaveníaiSUI is a groundbreaking AI dApp suite developed on the Sui blockchain, designed to enable anyone to build, launch, and monetize intelligent agents. By combining advanced AI tooling with blockchain infrastructure, aiSUI lowers the barrier for developers and businesses to enter the AI economy. Users can create custom AI agents using a powerful no-code or low-code platform, tokenize them instantly, and deploy them to perform useful on-chain or off-chain tasks. Powered by the $SUIAGENT token, aiSUI empowers businesses, developers, and communities with seamless AI monetization and integration.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.