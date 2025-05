STRDY

Sturdy enables anyone to create a liquid money market for any token. Sturdy uses a novel two-tier architecture to isolate risk between assets while avoiding liquidity fragmentation. The base layer consists of risk-isolated pools; aggregation built on top enables lenders to select which collateral assets can be used as collateral for their deposits.

JménoSTRDY

PoziceNo.3274

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem0

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum3.8070117055116417,2024-11-25

Nejnižší cena0.14692086630238474,2024-09-05

Veřejný blockchainETH

