STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up!

JménoSTONKSTOKEN

PoziceNo.5264

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem420,690,000,000

Celkový objem420,690,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000085367807760656,2024-06-13

Nejnižší cena0.000001052948282471,2025-04-09

Veřejný blockchainETH

