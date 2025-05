STETH

Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

JménoSTETH

PoziceNo.9579

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)231.55%

Objem v oběhu8,997,470.15403265

Max. objem0

Celkový objem8,997,470.15403265

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum4982.427225819274,2021-11-16

Nejnižší cena551.78459296,2020-12-24

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

