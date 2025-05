STAR10

THE ONLY OFFICIAL RONALDINHO TOKEN. Own a piece of Ronaldinho’s legacy. Be a part of the $STAR10 movement—where holders play, win, and unlock exclusive rewards. Ronaldinho tokens are designed to provide exclusive experiences and offer utility to the community, granting access to special benefits and interactions. They are not intended to serve as an investment, investment contract, or any form of security.

JménoSTAR10

PoziceNo.2885

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.26%

Objem v oběhu213,050,716.41390243

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.213%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.31010334999458883,2025-03-03

Nejnižší cena0.000190791654493976,2025-05-17

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.