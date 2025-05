SPONSTAR

Sponstar is a blockchain-powered platform transforming brand sponsorships and customer loyalty through fractional ownership, AI-driven insights, and decentralized infrastructure. Designed to bridge the physical and digital worlds, Sponstar enables brands of all sizes to participate in sponsorship opportunities while delivering measurable ROI.

JménoSPONSTAR

PoziceNo.6077

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem100,000,000

Celkový objem2,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.5295980957392161,2024-12-13

Nejnižší cena0.004368281360820303,2025-03-11

Veřejný blockchainETH

PředstaveníSponstar is a blockchain-powered platform transforming brand sponsorships and customer loyalty through fractional ownership, AI-driven insights, and decentralized infrastructure. Designed to bridge the physical and digital worlds, Sponstar enables brands of all sizes to participate in sponsorship opportunities while delivering measurable ROI.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.