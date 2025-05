SOV

Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.

JménoSOV

PoziceNo.1085

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.21%

Objem v oběhu60,180,652.12488347

Max. objem100,000,000

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu0.6018%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum44.91380266863327,2021-10-07

Nejnižší cena0.16233888211013012,2025-04-09

Veřejný blockchainRBTC

