SNFT

The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

JménoSNFT

PoziceNo.2299

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.58%

Objem v oběhu22,903,472

Max. objem100,000,000

Celkový objem22,903,472

Poměr v oběhu0.229%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.8633461742541345,2022-09-28

Nejnižší cena0.006959526514589207,2021-10-19

Veřejný blockchainBITCI

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.