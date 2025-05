SMR

Shimmer is the official L1 staging and validation network of the IOTA distributed ledger technology (DLT). It is a rapid innovation playground with short development cycles, allowing developers to build applications and use features that are not yet available on the IOTA mainnet.

JménoSMR

PoziceNo.7280

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,00%

Objem v oběhu0

Max. objem0

Celkový objem1 813 620 509

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.1797301809863471,2022-10-06

Nejnižší cena0.000550913284749927,2025-05-07

Veřejný blockchainSMR

