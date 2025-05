SMILE

bitSmiley, the first platform on the Bitcoin blockchain to offer a native lending and stablecoin fusion, encapsulated by our proprietary Fintegra technology, revolutionizing decentralized finance.

JménoSMILE

PoziceNo.1999

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.34%

Objem v oběhu36,557,233.9042659

Max. objem210,000,000

Celkový objem210,000,000

Poměr v oběhu0.174%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.4925870814270234,2024-11-06

Nejnižší cena0.019717769814338895,2025-04-16

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

