SHIDO

Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

JménoSHIDO

PoziceNo.1403

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu17,820,683,552.587715

Max. objem18,000,000,000

Celkový objem18,000,000,000

Poměr v oběhu0.99%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.04630688438383707,2024-03-01

Nejnižší cena0.000009009665921584,2024-03-01

Veřejný blockchainNONE

