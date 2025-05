SHIB2

Shib2.0 is a meme coin on Ethereum. Please note SHIB2 is not correlated to Shiba Inu (SHIB), please carefully assess the risks and make a decision based on your risk tolerance.

JménoSHIB2

PoziceNo.3979

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem420,690,000,000,000

Celkový objem420,690,000,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.00000004742732169,2023-07-07

Nejnižší cena0.000000000233658865,2025-03-19

Veřejný blockchainETH

