KAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms represents a landmark fusion of SEGA's iconic Sangokushi Taisen franchise with cutting-edge blockchain technology developed by industry pioneer double jump.tokyo. The project features SGC, a governance and utility token represented in-game as "SGCP (Points)." Players earn SGCP through PvP gameplay, which can then be used to purchase additional card packs or be traded on the game's marketplace.

JménoSGC

PoziceNo.1763

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,20%

Objem v oběhu2 048 250 000

Max. objem10 000 000 000

Celkový objem10 000 000 000

Poměr v oběhu0.2048%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.007676324559124294,2025-06-13

Nejnižší cena0.000856032347872946,2025-06-20

Veřejný blockchainBSC

