SCAM

Solana Retardz is a meme coin that represents the most retarded community vibing on Solana.

JménoSCAM

PoziceNo.

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0

Objem v oběhu--

Max. objem0

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum,

Nejnižší cena,

Veřejný blockchainSOL

PředstaveníSolana Retardz is a meme coin that represents the most retarded community vibing on Solana.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je a neměly by být považovány za investiční poradenství.

MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.
Hledat
Oblíbené
SCAM/USDT
Solana Retardz
----
--
Nejvyšší za 24 h
--
Nejnižší za 24 h
--
Objem za 24 h (SCAM)
--
Částka za 24 h (USDT)
--
Graf
Info
Kniha objed.
Tržní obchody
Kniha objed.
Tržní obchody
Kniha objed.
Tržní obchody
Tržní obchody
Spot
Open orders（0）
Historie objednávek
Historie obchodů
Otevřené pozice (0)
MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.
SCAM/USDT
--
--
‎--
Nejvyšší za 24 h
--
Nejnižší za 24 h
--
Objem za 24 h (SCAM)
--
Částka za 24 h (USDT)
--
Graf
Kniha objed.
Tržní obchody
Info
Open orders（0）
Historie objednávek
Historie obchodů
Otevřené pozice (0)
Loading...