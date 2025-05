SAUCE

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

JménoSAUCE

PoziceNo.701

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.05%

Objem v oběhu807,816,640.969776

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem828,296,643.717965

Poměr v oběhu0.8078%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.2324091642499139,2024-02-29

Nejnižší cena0.00997402053641286,2023-06-10

Veřejný blockchainHBAR

PředstaveníSaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.