SATOX

Satoxcoin aims to take a unique approach to Play2Earn, SATOX is redefining the concept and the prime idea – that it is the fair way to earn crypto rewards now days: gamers can just play their favorite games on STEAM and be rewarded. Players have already earned SATOX on 1000+ games on STEAM, so there’s no restrictions on servers, its easy to play any game and claim your share of SATOX.

JménoSATOX

PoziceNo.4792

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem8,000,000,000

Celkový objem4,671,028,539.999918

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum11248.643284120446,2023-10-13

Nejnižší cena0.000046708390424592,2025-04-06

Veřejný blockchainSATOX

PředstaveníSatoxcoin aims to take a unique approach to Play2Earn, SATOX is redefining the concept and the prime idea – that it is the fair way to earn crypto rewards now days: gamers can just play their favorite games on STEAM and be rewarded. Players have already earned SATOX on 1000+ games on STEAM, so there’s no restrictions on servers, its easy to play any game and claim your share of SATOX.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.