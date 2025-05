SALD

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

JménoSALD

PoziceNo.3049

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.05%

Objem v oběhu75,610,748.656114

Max. objem1,680,000,000

Celkový objem1,677,951,825

Poměr v oběhu0.045%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.13815570559717522,2023-07-21

Nejnižší cena0.000193974400091407,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

