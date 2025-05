RWN

Rowan Energy is building the largest decentralized energy network in the world. We are transforming the grid into a Smart Grid linked by blockchain to facilitate fluid P2P energy transactions as well as the new generation of carbon offsets.

JménoRWN

PoziceNo.5222

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,00%

Objem v oběhu0

Max. objem545 000 000

Celkový objem545 000 000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.3580324130424719,2024-05-27

Nejnižší cena0.000230843420746633,2023-06-08

Veřejný blockchainRWN

PředstaveníRowan Energy is building the largest decentralized energy network in the world. We are transforming the grid into a Smart Grid linked by blockchain to facilitate fluid P2P energy transactions as well as the new generation of carbon offsets.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.