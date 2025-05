RVN

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

JménoRVN

PoziceNo.253

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,06%

Objem v oběhu15 192 675 406,094606

Max. objem21 000 000 000

Celkový objem15 192 675 406,094606

Poměr v oběhu0.7234%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0,026499 USDT

Historické maximum0.28542094,2021-02-20

Nejnižší cena0.00879405250642,2020-03-13

Veřejný blockchainRVN

PředstaveníRavencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.