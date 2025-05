RLY

Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

JménoRLY

PoziceNo.1268

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu5,238,873,834.341338

Max. objem0

Celkový objem15,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání2020-10-01 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.39900916,2021-04-02

Nejnižší cena0.0007781481664554,2025-04-09

Veřejný blockchainETH

PředstaveníRally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.