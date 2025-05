RLC

RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”

JménoRLC

PoziceNo.415

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)6,55%

Objem v oběhu72 382 548,06525736

Max. objem86 999 784,9868455

Celkový objem86 999 784,9868455

Poměr v oběhu0.8319%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum16.25819503,2021-05-10

Nejnižší cena0.148837272278,2018-12-15

Veřejný blockchainETH

