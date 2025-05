RING

Darwinia Network, as an open cross-chain bridge protocol based on Substrate, Darwinia focuses on the construction of future Internet of Tokens, including decentralized tokens swap, exchange and market. The native tokens for Darwinia Network is RING, RING can be used as gas for transactions. Gas include transaction fees, contract execution fees, network bandwidth charges, storage fees, and more.

JménoRING

PoziceNo.1690

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu1,704,606,525

Max. objem0

Celkový objem2,099,840,895

Poměr v oběhu%

Datum vydání2020-01-01 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.30641049,2021-03-14

Nejnižší cena0.000865575804800563,2025-04-10

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.