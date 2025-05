RG

Real Games is a meme coin games aggregator and beyond. We give utility to meme coins through our Meme Vault (aka Lottotron). Users can deposit meme coins and win a share of the pool, turning their meme bags into potential gains, all in the Telegram mini app.

JménoRG

PoziceNo.2995

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu287,501,000

Max. objem1,500,000,000

Celkový objem1,500,000,000

Poměr v oběhu0.1916%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum12.726443127927043,2024-12-12

Nejnižší cena0.000050082124199296,2025-04-06

Veřejný blockchainETH

