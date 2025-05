REVO

REVO is an utility token used in the Revomon ecosystem. The token can be staked, trade on the marketplace, purchase on the store, mint NFT. Later on, REVO will be integrated in Revomon Novus; the next game update in development. Players will be able to use it directly in the game (Virtual reality, mobile and PC).

JménoREVO

PoziceNo.2195

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu31,870,522.78018993

Max. objem46,000,000

Celkový objem46,000,000

Poměr v oběhu0.6928%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum3.2486432735452517,2021-11-16

Nejnižší cena0.000558546919927292,2023-08-02

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

