Built on top of a leading edge protocol in NEAR, REF Finance acts as the gateway into the entire eco through its AMM, which provides liquidity and swapping features for all decentralized application launching on NEAR. To do this, REF implements the renowned Rainbow Bridge which seamlessly bridges Ethereum based assets over to NEAR, thus bringing access for an array of DeFi users to lower fees and faster transaction speeds.

JménoREF

PoziceNo.1488

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.41%

Objem v oběhu38,166,962.07422259

Max. objem99,990,506.14259167

Celkový objem99,990,506.14259167

Poměr v oběhu0.3817%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum46.75493886525408,2024-04-22

Nejnižší cena0.04809368116171408,2023-10-12

Veřejný blockchainNEAR

