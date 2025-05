RED

RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.

JménoRED

PoziceNo.335

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)4.64%

Objem v oběhu280,000,000

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem597,000,000

Poměr v oběhu0.28%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.4560272855118426,2025-03-03

Nejnižší cena0.30823495446951454,2025-04-18

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

