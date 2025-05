RBX

RabbitX is a global permissionless perpetual exchange built on Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world, with 20x leverage.

JménoRBX

PoziceNo.1485

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.04%

Objem v oběhu604,426,044.4229974

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.6044%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.25253306117038277,2023-12-10

Nejnižší cena0.003281661213711253,2025-02-03

Veřejný blockchainETH

