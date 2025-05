RBTC1

Rocky Rabbit is an innovative blockchain-based gaming platform designed to revolutionize the gaming industry by integrating cryptocurrency rewards with engaging gameplay. Set in a vibrant, dynamic world, players control animated rabbits who navigate through various challenges and competitions. RabBitcoin(RBTC1) is native token the game's economy, incentivizing participation, rewarding loyalty, and supporting the overall growth of the project.

JménoRBTC1

PoziceNo.1212

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu7,437,500,000,000

Max. objem21,000,000,000,000

Celkový objem21,000,000,000,000

Poměr v oběhu0.3541%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000032687237820629,2024-11-12

Nejnižší cena0.00000097351698015,2025-05-07

Veřejný blockchainTONCOIN

