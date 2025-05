PYTH

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

JménoPYTH

PoziceNo.95

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0002%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.83%

Objem v oběhu5,749,986,798.494291

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem9,999,986,798.494291

Poměr v oběhu0.5749%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.150148439943238,2024-03-16

Nejnižší cena0.1057277834767513,2025-04-07

Veřejný blockchainSOL

