PXT

Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

JménoPXT

PoziceNo.887

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu3,123,821,706.9038

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu0.3123%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum3.454607885639246,2023-03-08

Nejnižší cena0.001100784672810677,2024-08-20

Veřejný blockchainBSC

PředstaveníPixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.