PXP

PointPay is a new trading platform that provides businesses and individual traders with Low commissions, Multi-Support, Strong Security, and Open API.

JménoPXP

PoziceNo.2255

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.14%

Objem v oběhu30,000,000

Max. objem100,000,000

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu0.3%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.148950667904,2020-06-02

Nejnižší cena0.0051718325433586,2023-11-19

Veřejný blockchainAVAX_CCHAIN

PředstaveníPointPay is a new trading platform that provides businesses and individual traders with Low commissions, Multi-Support, Strong Security, and Open API.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.