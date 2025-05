PUSS

$PUSS memecoin is the native utility coin of the PussFi Ecosystem, part of one of the largest blockchain-based social media platforms, Steemit. Bloggers on Steemit can boost their blogging rewards and enjoy various features by utilizing $PUSS.

JménoPUSS

PoziceNo.1076

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)%0,12

Objem v oběhu878.824.621

Max. objem1.000.000.000

Celkový objem1.000.000.000

Poměr v oběhu0.8788%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.014740617188837304,2025-04-14

Nejnižší cena0.002662291160433573,2024-11-06

Veřejný blockchainTRX

Představení$PUSS memecoin is the native utility coin of the PussFi Ecosystem, part of one of the largest blockchain-based social media platforms, Steemit. Bloggers on Steemit can boost their blogging rewards and enjoy various features by utilizing $PUSS.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.