Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.

JménoPUSH

PoziceNo.1505

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.18%

Objem v oběhu90,236,482

Max. objem100,000,000

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu0.9023%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum8.76519564,2021-04-14

Nejnižší cena0.027958497222728092,2025-04-16

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

