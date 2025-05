PUMPAI

PumpAI is a revolutionary platform designed to simplify the creation of meme tokens through the power of artificial intelligence. Whether you’re new to the crypto space or an experienced user, PumpAI makes it effortless to design, launch, and manage your own tokens. Building on the success of Pump.Fun, PumpAI introduces advanced AI tools to provide a seamless and innovative experience for users.

JménoPUMPAI

PoziceNo.2711

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.13%

Objem v oběhu343,107,061.742385

Max. objem0

Celkový objem999,990,753.596959

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.05471980553091655,2025-01-07

Nejnižší cena0.000100294838482388,2025-04-19

Veřejný blockchainSOL

